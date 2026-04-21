İzmir Adliyesi’nde şehit yakınları ağırlandı

Programa İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Onur Sert, Komisyon Üyesi İdris Arda Aygün ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesuthan Özdemir katıldı.

BAŞSAVCI YELDAN KONUŞTU

Programda konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Şehitler Haftası vesilesiyle ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak adına büyük fedakârlık gösteren tüm şehitlerimizi saygıyla andıklarını ifade etti. Başta Türk polisi ve Mehmetçik olmak üzere terörle mücadelede kararlılıkla görev yapan tüm kahramanların, vatanımıza sundukları eşsiz katkıların her zaman minnetle hatırlanacağını vurguladı. Yeldan, ayrıca, adliyede görev yaparken şehit olan Mübaşir Musa Can ve Polis Memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, aziz hatıraları önünde saygı ve şükranla eğildiklerini belirtti.

KOMİSYON BAŞKANI SERT ŞEHİTLERİ ANDI

Komisyon Başkanı Onur Sert ise konuşmasında, Tüm aziz şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini ve onların kıymetli hatıraları önünde saygı ve minnetle eğildiklerini ifade etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör