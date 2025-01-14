Alanya ve İzmir turistik çekim noktaları olduklarından dolayı her yıl binlerce turisti ağırlarlar. Alanya'daki, Alanya Kalesi, Kleopatra Plajı ve Alanya Arkeoloji Müzesi görülmeye değer ziyaret noktalarıdır. İzmir'deki Efes Antik Kenti, Kordon Boyu ve Çeşme'de tarihin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlere yöneliktir. İzmir Alanya arası kaç km, Alanya İzmir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorulara ise ziyaretçiler tarafından yanıt aranmaktadır.

İzmir Alanya Arası Kaç Km?

İzmir ve Alanya arasındaki uzaklığın kaç km olduğunu merak edenler için iki nokta arası, yaklaşık olarak 590 kilometredir. İki konum arasındaki mesafe, otomobil ile tahmini olarak 7 saat 30 dakikada tamamlanabilir. Yolculuk için D400 otoyolu tercih edilebilir ve bu güzergah, Aydın, Germencik, Köşk ve Nazilli gibi birçok güzel şehri ve doğal manzarayı görmeye imkan tanır. Ayrıca, uçakla yolculuk yapmak isteyenler, İzmir'den Antalya'ya uçabilir ve oradan Alanya'ya kara yolu ile ulaşabilir.

İzmir'den Antalya'ya Nasıl Gidilir?

İzmir'den Antalya'ya bağlı Alanya şehrine gitmek için aşağıdaki seçeneklerden biri tercih edilebilir. Bunlar: