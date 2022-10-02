İzmir Antalya Arası Kaç Km? Otobüsle, Uçakla, Özel Araçla Antalya İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İzmir Antalya arası kaç km? olduğu konusunda daha önceden hesaplamalar yapıldığı için bu sorunun yanıtı net bir şekilde bilinmektedir. Buralar Güneyde yer alan harika yaşam ve tatil yerleridir. Peki ya İzmir Antalya arası kaç saat sürer? Bu sorunun cevabı yolculuğun koşullarına göre değişmektedir. Peki ya İzmir Antalya arası uçakla kaç saat sürer? İzmir – Antalya güzergahı hakkında detaylı bilgi verdiğimiz içerikte İzmir Antalya arası otobüsle kaç saat sürer? Sorusunu yanıtlamayı da ihmal etmedik.

İzmir Antalya Arası Kaç Km?

Antalya İzmir arası kaç km? sorusu bu yolculuğu yapacak kişiler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. İzmir ve Antalya genelde birbirine olduğundan daha yakın zannedilir fakat iki şehir arasındaki mesafe aslında düşünülenden daha fazladır. En kısa güzergahtan gidildiği hesap edildiğinde İzmir Antalya arası 457,4 kilometredir.

İzmir Antalya Arası Kaç Saat?

İzmir Antalya arası kaç saat? Olduğunu hesaplamak için öncelikli olarak yolculuğun hangi araç ile yapılacağı önem taşımaktadır. Otobüs, uçak ve özel araç arasındaki zaman dilimi son derece büyük farklılıklar göstermektedir.

İzmir Antalya Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Antalya ile İzmir arasının 457,4 kilometre olduğu bilinmektedir. Buna göre otobüs ile yapılacak olan bir Antalya – İzmir yolculuğu ortalama olarak 6 saat 45 dakika veya 7 saat sürecektir.

Antalya İzmir Arası Arabayla Kaç Saat Sürer?

Antalya İzmir arasını özel araçla gitmek her zaman otobüs ile gitmekten daha hızlı bir tercihtir. İzmir Antalya arası pek çok araçla gidiş yapılabilir. Özel araçla gidildiği zaman da yol 5 saat 45 dakika ile 6 saat arasında değişkenlik göstermektedir.

İzmir Antalya Arası Uçakla Kaç Saat Sürer?

Uçak, İzmir Antalya arasında kullanılabilecek olan mantıklı bir seçenek. Bugün her yere kolayca ulaşmamızı sağlayan uçaklar, yurt içinde de hemen hemen her şehre yolcu taşıyor. İzmir Antalya arası uçak ile seyahat etmek, yolcuların yalnızca 1 ya da 1 saat 15 dakikalarını alacaktır.

İzmir'den Antalya'ya Giderken Hangi Şehirlerden Geçilir?

İzmir'den Antalya'ya giderken çeşitli şehirlerden ve ilçelerden geçilir. Buralarda durup gezmek mümkün. Rota şu şekilde olacaktır: Aydın, Gaziemir, Germencik, Köşk, Sultanhisar, Atça ve Nazilli.