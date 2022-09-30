Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:35Son Güncelleme: 30.9.2022 16:36
İzmir Antik Kenti İsimleri - İzmir'de Kaç Tane Antik Kent Vardır, İsimleri Neler?
İzmir antik kenti isimleri gezi meraklılarının ilgi duyduğu bir araştırma konusudur. Tarihe mini bir yolculuk yapacağınız antik kent gezileri tarihsel bilgi ve deneyimi de artırır. İzmir'de kaç tane antik kent vardır, isimleri nedir araştırması ile çok farklı bilgilere ulaşabilirsiniz. Medeniyetler tarihinde önemli bir yere sahip olan İzmir çok sayıda antik kente ev sahipliği eder. İzmir'deki antik kent isimlerini sizler için derledik.
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Antik Kent Nedir?
Antik kent, insanlık tarihine kadar uzanan köklü bir tarihe sahip, geçmiş medeniyetlerin yaşayışı ile ilgili insanlara fikir veren kültürel varlıklardır. Anadolu, geçmiş dönemde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bu nedenle ülkemizde çok sayıda antik kent bulunur. Söz konusu antik kentlerin önemli bir kısmı da İzmir ve çevresinde yer alır.
Denizi, iklimi ve doğası ile ön plana çıkan İzmir, antik kent zenginliği ile de dikkat çeken şehirlerden biridir. Bu kapsamda gezilip görülmesi gereken antik kentleri aşağıdaki başlığımızda bulabilirsiniz.
İzmir'de Bulunan Antik Kentler Nelerdir?
İzmir ve çevresinde yer alan antik kentler aşağıda sıralanmıştır.
Efes Antik Kenti: İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunur. Dünya'nın 7 harikası arasında gösterilen Artemis Tapınağı da bu antik kentte yer alır.
Bergama Antik Kenti: İzmir'in Bergama ilçesinde yer alır. 8500 yıllık tarihe sahip olan antik kent birçok eski uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Agora Antik Kenti: Agora, kelime anlamı itibariyle çarşı demektir. Söz konusu antik kent, Roma İmparatorluğu döneminde tapınak olarak kullanılmıştır.
Erythrai Antik Kenti: Çeşme'de bulunan bu antik kentin bu ismi almasının nedeni, çevresinde bulunan kırmızı topraklardır. Erythrai, Yunanca'da "kızıl kent" demektir.
Teos Antik Kenti: Seferihisar'da bulunan bu antik kent, ilçe merkezine 5 km uzaklıktadır. Teos şehrinin kuruluşu MÖ 1080 yılı olarak tahmin edilir.
Kolophon Antik Kenti: Bu antik kent, İzmir-Gümüldür yolu üzerinde bulunan Değirmendere eteklerinde konuşludur. Bölgede deniz kenarında olmayan tek antik kenttir.
Dios Hieron Antik Kenti: Ödemiş ilçesinde bulunan bu antik kent, "Zeus'un şehri" olarak da bilinir.
Lebedos Antik Kenti: Seferihisar'da bulunan bu antik kent, 12 iyon kentinden biridir. İnşasının MÖ 7. YY'da yapıldığı tahmin edilir.
Myounnessos Antik Kenti: Seferihisar'da bulunan Myounnessos Antik Kenti'nin kuruluşunun MÖ 500'lü yıllar olduğu düşünülür.Sıçan Adası ismi verilen bir adada yer alır.
Airai Antik Kenti: Urla'da bulunan bu antik kentin ne zaman kurulduğu hakkında tarihsel bir bilgi yoktur.
Klazomenai Antik Kenti: Bu antik kent de Urla ilçesinde bulunur. Şehrin kuruluş tarihi MÖ 1050 olarak tahmin edilir.
Metropolis Antik Kenti: Torbalı ilçesinde bulunan bu antik kent, "ana kent" olarak da anılır. Antik kentin tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanır.
Pitane Antik Kenti: Pitane, "suyu bol" demektir. Bu antik kent Çandarlı ilçesinde yer alır.
Larissa Antik Kenti: Menemen'de bulunan bu antik kentin tarihinin cilalı taş devrine dayandığı tahmin edilir.
Phokaia Antik Kenti: Foça'da konuşlu olan bu antik kent, mitolojik bir çizgiye sahiptir. Persler, Cenevizliler ve Osmanlılar bu antik kenti aktif olarak kullanmıştır.