İzmir'den Bergama'ya giderken pek çok turistik ilçeden geçmek mümkündür. Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Foça, Dikili, Aliağa ve Çandarlı bu yerler arasında yer alır. Bu noktalardan bazıları doğusundan bazıları ise batısından geçildiğinde görülebilir. Tarihi ve turistik bir ilçe olan Bergama'ya nasıl gidileceğini merak edenler ise İzmir Bergama arası kaç km, Bergama İzmir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorulara yanıt aramaktadır.

İzmir Bergama Arası Kaç Km?

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlere benzersiz bir deneyim yaşatır. Ayrıca, Bergama'nın geleneksel çarşıları ve lezzetli yöresel yemekleri de keşfedilmeye değerdir. Bu nedenle Bergama, tarih ve kültür meraklıları için ideal bir yerdir. İzmir ile Bergama arasındaki uzaklık ise ortalama olarak 100 kilometre kadardır. İzmir'den Bergama'ya veya Bergama'dan İzmir'e yapılacak bir yolculuk da yaklaşık olarak 1 saat 30 dakikayı bulabilir. İzmir'den Bergama'ya gitmek için E87 ve E881 otoyolları kullanılır.

İzmir'den Bergama'ya Nasıl Gidilir?

İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Bergama'ya gitmek için aşağıdaki ulaşım alternatiflerinden biri tercih edilebilir:

Pamukkale firması tarafından işletilen otogar hizmetleri, İzmir Otogarından Bergama'ya düzenli olarak seferler yapar. Yolculuk ise aşağı yukarı 1 saat 33 dakika sürer.

İzmir'den Bergama'ya gitmek için taksi kullanmak en hızlı yol olabilir. Bu seçenek ile 1 saat 12 dakikada varılabilir ve biraz maliyetlidir.

Şahsi araç kullanarak yolculuk yapmak da mümkündür. Bu seçenek 1 saat 12 dakikayı bulur ve tıpkı taksi gibi maliyetlidir.

İzmir'den Bergama'ya tren ve otobüs kullanarak yolculuk yapmak da bir seçenektir. Bu ulaşım seçeneği ile 3 saat 10 dakika gibi bir sürede istenen noktaya varılabilir.

Bergama'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için bu yolculuk iyi bir fikir olabilir.