İzmir Çanakkale Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Çanakkale İzmir Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

İzmir ve Çanakkale, her ikisi de Ege Denizine kıyısı olan hem turistik hem de iş ve eğitim alanlarında donanımlı iki şehrimizdir. Durum böyle olunca Çanakkale ve İzmir arasında sıklıkla seyahatler yapılmaktadır. Pek çok ulaşım alternatifinin olduğu bu iki güzel ilimizin arasındaki yol mesafesi ve süresi, ulaşım tercihine göre farklılıklar gösterebilir. Bu bilgiler ışığında bizlerde bu yazımızda Çanakkale İzmir arası kaç saat yol sürdüğü, İzmir Çanakkale arası kaç km olduğu hakkında bilgileri ele aldık. İşte detaylar...

Özel Araçla İzmir Çanakkale Arası Kaç Km'dir, Kaç Saat Sürer?

Konfor ve kısıtlama olmaksızın yolculuk yapmak isteyen bireylerin vasıta tercihlerinin en başında özel araç gelmektedir. Özellikle çocuklu aileler şehirlerarası seyahatlerinde çoğunlukla özel araç ile yola çıkmayı tercih etmektedir. Çanakkale İzmir arası özel araçla yolculuk yapmak için hayli elverişli karayolları mevcuttur, bu iki şehir arasında özel araçla yolculuk yapmak Çanakkale İzmir arasındaki birbirinden güzel manzaralar sayesinde hayli hoş bir tecrübe olacaktır. İzmir Çanakkale arası yol O-5 karayolu üzerinden 365 km 4 saat, D550 ( İzmir Çanakkale Otobanı) üzerinden 320 km 4 saat, E90 karayolu üzerinden 455 km 4 saat sürmektedir.

Otobüsle İzmir Çanakkale Arası Kaç Km'dir, Kaç Saat Sürer?

Ülkemizde en yaygın kullanılan şehirler arası yolculuk alternatifi otobüs yolculuğudur. Bütün illerimiz arasında sefer yapan otobüs firmaları Çanakkale İzmir arası da yılın her döneminde seferler yapmaktadır. İzmir Çanakkale arası otobüs yolculuğu yaklaşık olarak 5 saat 40 dakika sürmekte, 320 kilometre yol gidilmektedir.

Uçakla İzmir Çanakkale Arası Kaç Km'dir, Kaç Saat Sürer?

Dünya genelinde en hızlı şekilde seyahat için uçak yolculuğu tercih edilmektedir. Ülkemizde de gidilecek mesafeyi en aza indirmek için havayolunu tercih eden kişi sayısı hayli fazladır. Peki uçakla İzmir Çanakkale arası kaç saat sürüyor? Çanakkale İzmir arası uçak seferleri mevcuttur ancak bu seferler direkt uçuş olarak değil aktarmalı olarak düzenlediği için yolculuk süresi 5+ saat sürmektedir. Uçuş mesafesi ise toplam 203 kilometredir.