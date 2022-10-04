İzmir Çeşme Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Çeşme İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla veya otobüsle İzmir ve Çeşme'yi seyahat etmeyi düşünenler, öncelikle İzmir Çeşme arası kaç km olduğunu bilmelidir. Araba ile seyahat etme imkanı olanlar, özel araçla Çeşme İzmir arası kaç km ve kaç saat sürer sorusunun cevabını merak eder. Tam tersi bir şekilde toplu ulaşım ile yolculuk edecekler, otobüsle Çeşme İzmir arası kaç km olduğu hakkında fikir edinmek isteyebilir. İşte İzmir ve Çeşme arasındaki mesafe ve süre ile ilgili detaylar…

İZMİR ÇEŞME ARASI KAÇ KM?

Ege Bölgesi'nin incisi, Türkiye'nin en popüler tatil mekanlarından olan Çeşme'ye İzmir merkezden gitmek oldukça kolaydır. Arabayla ya da otobüsle fark etmeksizin, yolculuk süresi aşağı yukarı aynıdır. İzmir ve Çeşme arasındaki mesafe, 90 kilometredir. Otomobille gidecek olanlar için seyahat süresi 1 saat 30 dakika civarındadır. İzmir Otogarı'ndan Çeşme'ye otobüsle yapılan seyahatin süresi ise 1 saat 40 dakika kadardır. Olası bir aksiliğin meydana gelmemesi için biletlerin zamanında alınması önemlidir. Seyahat süresi boyunca yolda fazladan geçirilen vakit, bu sürenin artmasına neden olabilir.

İZMİR'DEN ÇEŞME'YE NASIL GİDİLİR?

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi, İzmir'in en ünlü tatil yerlerinden biri olan Çeşme'ye arabayla gitmek çok kolaydır. 1,5 saat süren yolculukta izlenecek olan rota iki şekildedir. Birincisi, Urla - İçmeler yolu, ikincisi ise İzmir-Çeşme otoyoludur. Urla-İçmeler yolu üzerinde, birçok köy bulunur. Doğa manzarası ile birlikte keyifli bir yolculuk yapmak isteyenlerin bu yolu kullanmaları daha iyi bir seçim olabilir. Çeşme'ye hızlı bir şekilde varmak isteyenlerin ise İzmir Çeşme yolundan gitmeleri tavsiye edilir. Otobüs ile seyahat edeceklerin, İzmir Otogarı'na gitmeleri yeterlidir. Farklı firmalara ait otobüsler, merkezden kalkarak Çeşme'ye gider. Bilet fiyatları ise 99 ila 200 TL arasında değişir.