İzmir Çeşme’de sağanak sele dönüştü: Ev ve iş yerlerini su bastı!

Dün akşam saatlerinde İzmir genelinde etkili olan sağanak yağmur, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle turizm kenti Çeşme, gece saatlerinde şiddetini artıran yağmura teslim oldu. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.
Kafelerin masa ve sandalyeleri sulara gömüldü. Alaçatı Port yolu sel suları sebebiyle ulaşıma kapanırken, yağmurun şiddeti sebebiyle belediye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı.
Gece geç saatlerde yağmur şiddetini hafifletince göle dönen meydanlar, cadde ve sokaklardaki suların tahliyesine başlandı.