İzmir Çiğli Belediye Başkanı tazminatları yarıya düşürdü: Sendikalar tepki gösterdi!

İzmir'in Çiğli ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, memurlara ödenen sosyal denge tazminatını brüt 33 bin liradan 13 bin liraya düşürme kararı tepkilere yol açtı.
Yıldız, Sayıştay denetim raporunu gerekçe göstererek bu kesintiyi yaptı. Ancak karar, belediye çalışanları ve sendikalar tarafından "hukuksuz" olarak nitelendirildi.
YASA İHLALİ
Çiğli Belediyesi önünde toplanan Tüm Yerel Sen ve Tüm Bel-Sen üyeleri, kararın geri çekilmesini talep etti. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Başkan Yıldız'ın, yürürlükteki toplu iş sözleşmesini ihlal ettiğini savundu.
Toplu sözleşme süresi boyunca bu hakkın tek taraflı değiştirilemeyeceğini ifade eden Filiz, "Bu açık bir yasa ihlalidir, sosyal denge tazminatı bir ikramiye değil, alın terinin karşılığıdır" dedi.
Filiz, bütçe gerekçesiyle emekçilerin haklarının kesilmesini eleştirerek, "Temsil ve makam harcamalarında kısıtlama yok ama iş emekçiye gelince tasarruf var. Bu çifte standarttır" ifadelerini kullandı. Sendikalar, kararın geri alınmaması halinde yasal süreci başlatacaklarını duyurdu. Başkan Yıldız'dan toplu sözleşme hükümlerine uyması ve memurların haklarını koruması talep ediliyor.