Haberler Yaşam Haberleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: 5 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.04.2026 18:15

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: 5 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayvalık Altınova açıklarında bir yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda toplam 158 kilo 664 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi. 5 şüpheli ise tutuklandı.

HUZEYFE ATICI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: 5 şüpheli tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve talimatlar doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları ile koordineli olarak Ayvalık Altınova açıklarında bir yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon ile teknede yapılan aramada toplam 158 kilo 664 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri İzmir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: 5 şüpheli tutuklandı
