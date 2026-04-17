Haberler Yaşam Haberleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı ceza infaz kurumlarına inceleme ve ziyaret yapıldı
Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:44

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı ceza infaz kurumlarına inceleme ve ziyaret yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu tarafından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı ceza infaz kurumlarına yönelik inceleme ve ziyaret programı 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

HUZEYFE ATICI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı ceza infaz kurumlarına inceleme ve ziyaret yapıldı
Program kapsamında; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak ile Komisyon Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve komisyon üyesi milletvekilleri Ömer Faruk Hülakü, Mustafa Yavuz, Kadri Enis Berberoğlu, Adem Yıldırım, Mustafa Bilici, Ahmet Gökhan Sarıçam, Ahmet Salih Dal, Naci Şanlıtürk ve Sibel Suiçmez katılım sağladı.

CEZA İNFAZ KURUMLARI İNCELENDİ

Heyet tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında; İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Buca Açık Ceza İnfaz Kurumları yerinde incelendi. Gerçekleştirilen incelemelerde, ceza infaz kurumlarının işleyişi, hükümlü ve tutukluların hakları ile kurumların fiziki ve idari yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı ceza infaz kurumlarına inceleme ve ziyaret yapıldı
