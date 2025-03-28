İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan jet iddianame! Taksiciyi gasp eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Olay, 23 Marta akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Eşrefpaşa semtinden Tayfun Özişçiler'in (55) kullandığı taksiye binen Tunahan Çamlıtaş (29) arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen Çamlıtaş ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Yolculuk sırasında şoförün başına elindeki çakmağı dayayan ve silah hissi uyandırarak korkutan şüpheli Özişçiler'in parasını alıp kaçtı. Canını kurtardığına sevinen Özişçiler, aracıyla olay yerinden hızla uzaklaşıp polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

GASPÇI VE EŞİ OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Tunahan Çamlıtaş, olayı gerçekleştirirken yardım eden kişinin de eşi İ.G.Ç (25) olduğu belirlendi. 2 şüpheli saklandıkları otel odasında gasp ettikleri paraların bir kısmı ve bir miktarı kullanılmış, bir miktarı kullanıma hazır halde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı taksi şoförü Tayfun Özişçiler'e (55) arkadan yanaşarak elindeki çakmak ile silah hissi uyandırıp korkuttuktan sonra parasını gasp eden şüpheli Tunahan Çamlıtaş (29) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı. Otel odasında bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan Tunahan Çamlıtaş'ın 'gece vakti silahla yağma suçu' nedeniyle 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ÇAKMAK SİLAH SAYILDI

İddianamede, şüphelinin olayda kullandığı çakmak ele geçirilememiş ise de, şüphelinin çakmağı müştekinin omzuna dayadığını söylemesi, taksicinin şüpheli tarafından kendisine sert bir cisim dayandığını bu cismin silah olduğunu düşündüğü belirtilen ifadeleri birlikte değerlendirildi. Bu nedenle şüpheli tarafından suçta kullanılan çakmak, taksicide oluşturduğu endişe dikkate alınarak Türk Ceza Kanunun 6. maddesi kapsamında silahtan sayılan bir cisim olarak değerlendirildi.