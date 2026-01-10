İzmir Dikili açıklarında göçmen faciası: 1 ölü, 7 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye TCSG-61 ve TCSG-907 numaralı Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

45 DÜZENSİZ GÖÇMEN VARDI

TCSG-61 tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik botta bulunan 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaştı. Botta toplam 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Arama çalışmalarına havadan destek sağlamak amacıyla TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri de bölgeye görevlendirildi.