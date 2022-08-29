İzmir Kamp Alanları – En İyi, Deniz Kenarı İzmir Çadır Kamp Alanları ve Çadır Kurulacak Yerler

İzmir sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan İzmir, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak İzmir içinde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de İzmir kamp alanları, en iyi, deniz kenarı çadır kamp alanları ve çadır kurulacak yerleri nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

İZMİR KAMP ALANLARI

İzmir kamp alanları konusunda ciddi anlamda fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Eğer sırayla bahsetmek gerekirse İzmir'in bilindik kamp alanları şu şekildedir:

• İngiliz Burnu – Foça

• Hipo Camp – Menderes

• Karagöl Orman Kampı – Menemen

• Acar Camping – Foça

• Teos Orman Kampı – Seferihisar

• Demircili – Urla

• Delikli Koy – Alaçatı

• Dereköy Kamp Alanı – Kemalpaşa

• Sazlıca Plajları – Foça

• Çam Kamping – Dikili

• Pikamp Seferihisar Kamp Alanı – Seferihisar

• Nazarköy Kamp Alanı – Kemalpaşa

• Caravan Camping – Bergama

• Nuri'nin Yeri – Urla

• Dolungaz Camping Alanı – Urla

• Ağaçaltı Kamp Yeri – Urla

• Deniz Çadır Kamp – Dikili

• Kalemlik Orman Kampı – Menderes

• Mona Glamping Caravan Suites – Seferihisar

• Torasan Kamping – Urla

• Şirinbaba Camping – Karaburun

• Esinti Camping – Seferihisar

• Abone Kamp – Dikili

• Arvalya Özel Kamp Alanı – Selçuk

• Tanay Tabiat Parkı – Çeşme

• Garden Camping – Selçuk

• Venüs Kamp – Menderes

• Ürkmez Camping – Seferihisar

• Çınar Camping – Menderes

• Üç Çınarlar Çadır Kamp – Dikili

• Morkoyun Bungalov Kamp – Karaburun

• Bahar Camping – Urla

• Olcay Camping – Menderes

• Gümüldür Orman Kampı – Menderes

• Beyaz Hamak Motel Camping – Çeşme

• Ertaşlar Tatil Köyü – Dikili

• Eos Camping – Dikili

• Zeytin Gölgesi – Dikili

• Bungalove Camp – Seferihisar

Bu bahsettiğimiz yerlerde birçok çadır kamp alanları, sosyal kamp tesisleri, bungalov – karavan tarzı camp yerleri ve daha birçok imkan bulunmaktadır.

İZMİR'DE NEREDE ÇADIR KURULUR?

İzmir gerçekten bu konuda büyük çeşitliliğe sahiptir ve bu şehre gelip kamp yapmak isteyen kişilerin kafasını çok karıştırmaktadır. Ancak İzmir'de çadır kampı kurmak için en iyi seçeneklerden bazılarını yine sizlerle paylaşacağız. Demircili koyu, Yelken Kayalar, Manal Koyu, Pırlanta Plajı, Dolungaz, Delikli Koy kamp yapılması için en iyi noktalar olarak söyleyebiliriz. Eğer seçeneklerinizin çok daralmasını istemezseniz ise Urla, Mordoğan, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Foça ilçelerini kamp için tercih etmeniz sizler için güzel bir deneyim olacaktır. Bu noktalarda yazımızda da olduğu gibi sayısız kamp alanı bulunmaktadır.