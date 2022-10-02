Haberler Yaşam Haberleri İzmir Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle İzmir Konya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:55 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:55

İzmir Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle İzmir Konya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

İzmir Konya arası kaç kilometre sorusu, iki şehrin de nüfus popülasyonunun sonucunda gidiş gelişlerin hayli artması yüzünden gündeme gelmektedir. İzmir Konya arasında yolculuk yapacak olan vatandaşlar öncelikle Konya İzmir arası kaç km sorusunun yanıtına dikkat etmektedir. Peki, İzmir Konya arası kaç saat? Bu sorunun detaylı yanıtlarını ve bütün ulaşım yolları ile Konya İzmir arası mesafe ve yolculuk süresini sizler için derleyip hazırladık.

İzmir Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle İzmir Konya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Birisi Ege Bölgesi'nin diğeri İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden olan İzmir ve Konya arasında, hayli yoğun gidiş geliş trafiği mevcuttur. Tatil, eğitim yahut iş amaçlı yapılan bu seyahatler için birden fazla ulaşım alternatifi de vardır. Hal böyle olunca bireyler İzmir Konya arası kaç saat olduğu merak etmektedir. Bizlerde bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için, Konya İzmir arası kaç km olduğunu ve yolculuk süresini detayları ile ele aldık.

Özel Araçla İzmir Konya Arası Kaç Km, Kaç Saat?

İnsanların kendi şartlarına ve vaktine göre yolculuğu planlaması, kuşkusuz ki ancak özel araçla seyahatlerde gerçekleştirilebilir. Kendine ait araçla yolculuk yapacak olan bireyler seyahat öncesi, gidecekleri varış noktası ile bulundukları konum arasındaki süre ve mesafeyi öğrenmek istemektedir. İzmir'den Konya'ya yahut tam tersi yola çıkacak olan vatandaşlar özel araç tercih ediyorsa, 3 farklı karayolu tercih edebilirler. İzmir Konya arası D300 karayolu üzerinden yaklaşık 6 saat 55 dakika 560 kilometre, D320 karayolu üzerinden 7 saat 45 dakika 620 kilometre, D330 karayolu üzerinden 8 saat 655 kilometredir.

Otobüsle Konya İzmir Arası Kaç Km'dir, Kaç Saat Sürer?

Ülkemizde bir diğer yaygın karayolu ulaşım vasıtalardan birisi de şehirlerarası otobüslerdir. Neredeyse bütün şehirlerarası otobüs firmaları yılın her dönemi İzmir Konya seferleri yapmaktadır. Konya İzmir arasında yolculuk yapacak olan bireyler eğer otobüs ile ulaşım sağlayacaksa, İzmir Konya arası otobüsle kaç kilometre ve kaç saat olduğu öğrenmelerinde fayda var. Otobüsle İzmir Konya arası yaklaşık 7 buçuk saat ve 550 kilometredir.

Hızlı Trenle İzmir Konya Arası Kaç Km'dir, Kaç Saat Sürer?

Son yılların en tutulan demiyolu ulaşım vasıtalardan hızlı trenin ülkemizde de pek çok şehir arasında hattı bulunmaktadır. Bu sayede bir şehirden diğerine olabildikçe kısa sürede ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmak mümkün. Konya ve İzmir arasında da hızlı tren hattı çalışmaları devam etmektedir, henüz hızlı tren hattı tamamlanmadığı için iki şehir arasındaki hızlı tren yolculuk saati ve mesafesi belirlenmemiştir. Normal trenle İzmir Konya arası yaklaşık 12 saat 600 kilometredir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle İzmir Konya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA