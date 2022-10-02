İzmir Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle İzmir Konya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Birisi Ege Bölgesi'nin diğeri İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden olan İzmir ve Konya arasında, hayli yoğun gidiş geliş trafiği mevcuttur. Tatil, eğitim yahut iş amaçlı yapılan bu seyahatler için birden fazla ulaşım alternatifi de vardır. Hal böyle olunca bireyler İzmir Konya arası kaç saat olduğu merak etmektedir. Bizlerde bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için, Konya İzmir arası kaç km olduğunu ve yolculuk süresini detayları ile ele aldık.

Özel Araçla İzmir Konya Arası Kaç Km, Kaç Saat?

İnsanların kendi şartlarına ve vaktine göre yolculuğu planlaması, kuşkusuz ki ancak özel araçla seyahatlerde gerçekleştirilebilir. Kendine ait araçla yolculuk yapacak olan bireyler seyahat öncesi, gidecekleri varış noktası ile bulundukları konum arasındaki süre ve mesafeyi öğrenmek istemektedir. İzmir'den Konya'ya yahut tam tersi yola çıkacak olan vatandaşlar özel araç tercih ediyorsa, 3 farklı karayolu tercih edebilirler. İzmir Konya arası D300 karayolu üzerinden yaklaşık 6 saat 55 dakika 560 kilometre, D320 karayolu üzerinden 7 saat 45 dakika 620 kilometre, D330 karayolu üzerinden 8 saat 655 kilometredir.

Otobüsle Konya İzmir Arası Kaç Km'dir, Kaç Saat Sürer?

Ülkemizde bir diğer yaygın karayolu ulaşım vasıtalardan birisi de şehirlerarası otobüslerdir. Neredeyse bütün şehirlerarası otobüs firmaları yılın her dönemi İzmir Konya seferleri yapmaktadır. Konya İzmir arasında yolculuk yapacak olan bireyler eğer otobüs ile ulaşım sağlayacaksa, İzmir Konya arası otobüsle kaç kilometre ve kaç saat olduğu öğrenmelerinde fayda var. Otobüsle İzmir Konya arası yaklaşık 7 buçuk saat ve 550 kilometredir.

Hızlı Trenle İzmir Konya Arası Kaç Km'dir, Kaç Saat Sürer?

Son yılların en tutulan demiyolu ulaşım vasıtalardan hızlı trenin ülkemizde de pek çok şehir arasında hattı bulunmaktadır. Bu sayede bir şehirden diğerine olabildikçe kısa sürede ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmak mümkün. Konya ve İzmir arasında da hızlı tren hattı çalışmaları devam etmektedir, henüz hızlı tren hattı tamamlanmadığı için iki şehir arasındaki hızlı tren yolculuk saati ve mesafesi belirlenmemiştir. Normal trenle İzmir Konya arası yaklaşık 12 saat 600 kilometredir.