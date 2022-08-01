Haberler Yaşam Haberleri İzmir Körfezi'ni kirleten gemiye rekor ceza! Tam 8 milyon 415 bin TL ceza
Giriş Tarihi: 1.8.2022 17:15 Son Güncelleme: 1.8.2022 19:18

İzmir Körfezi'ni kirleten gemiye rekor ceza! Tam 8 milyon 415 bin TL ceza

İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Marshall Adaları bandıralı Roadrunner gemiye 8 milyon 415 bin 508 Türk Lirası ceza kesildi.

ABBAS ÇAKAR
İzmir Körfezi’ni kirleten gemiye rekor ceza! Tam 8 milyon 415 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler deniz uçağı ve teknelerle denetimlere devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetim sırasında denizi kirlettiği tespit edilen Marshall Adaları bandıralı bir gemiye 8 milyon 415 bin 508 Türk Lirası ceza kesildi.



CEZA KESİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde yaptıkları denetimler sırasında Dilovası Limanında bağlı Marshall Adaları bandıralı Roadrunner isimli kuru yük gemisinin şaftından yağ kaçağı olduğunu tespit etti. Ekipler kirliliğe sebebiyet veren gemiye 8 milyon 415 bin 508 TL ceza kesti.

Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.

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İzmir Körfezi'ni kirleten gemiye rekor ceza! Tam 8 milyon 415 bin TL ceza
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