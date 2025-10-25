İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

İstanbul'da 5 yıl önce attıkları ilk adımın bugün 7 bölgede, 20 şehirde devam eden büyük bir kültür seferberliğine dönüştüğünü vurgulayan Yazgı, şunları söyledi: "Üçüncüsünü düzenlediğimiz İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik ile bu güzel kentimiz önümüzdeki 9 gün boyunca adeta bir açık hava sahnesine dönüşecek. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da yine festivalimiz bünyesinde yaşayacağız. Gündoğdu Meydanı'nda birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Çocuk Köyü, geleceğin sanatseverlerini kültürle buluşturacak etkinlikler ve İzmir'imizin gastronomisini öne çıkarmak maksadıyla 10 ayrı gastronomi durağında Ege mutfağını tanıtma imkanı bulacağız." dedi.

BEN YIKILMAYACAĞIM

Yazgı, festivalde tamamı Filistinli sanatçılar tarafından yapılan, "Ben Yıkılmayacağım" ve "Filistin Benim Vatanım" sergileriyle birlikte, "Hala Yaşıyorum - Çağdaş Filistin Sanatından Bir Seçki" sergisinin de yer aldığını bildirdi.

9 GÜN BOYUNCA ETKİNLİKLER SÜRECEK

İzmir Valisi Süleyman Elban da festivalin 9 gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini ifade etti.

İZMİRLİLER SANATA DOYACAK

İzmirlilerin sanata ve kültürel etkinliğe doyacaklarını aktaran Elban, "Kültür Yolu Festivali'yle hem ilimizin hem ülkemizin hem de dünyadaki birçok kültürel öğeler ve sanattan kaynaklanan örnekler burada İzmirli hemşehrilerimizle buluşacak." dedi. Konuşmaların ardından festivalin açılışını yapan Yazgı, Elban ve protokol üyeleri sergileri gezdi.

64 NOKTADA 602 ETKİNLİK

Kentte 25 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik yapılacak.

KİMLER KATILDI

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve diğer ilgililer katıldı.

ASELSAN ATIKLARINDAN YAPILAN HEYKELLER BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Öte yandan, ASELSAN tarafından Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve Kültür Sanat Fabrikası'nın bahçesinde yer alan "ASELSAN 50. Yıl İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi de sanatseverlerden ilgi görüyor.