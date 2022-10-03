Haberler Yaşam Haberleri İzmir Kuşadası Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kuşadası İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1
Giriş Tarihi: 3.10.2022 23:29

İzmir Kuşadası Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kuşadası İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Şehirler arası yolculuklarda en çok merak edilen, İzmir Kuşadası arası mesafenin kaç km olduğudur. En çok ziyaret edilen ilçelerden birisi olan Kuşadası’na İzmir üzerinden gidecek kişiler, bunun hakkında araştırma yapmıştır. Özel araçla veya otobüsle Kuşadası İzmir arası mesafe kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusu merak edilmiştir. Bu yazımızda sizler için en çok merak edilen İzmir Kuşadası arası mesafe kaç km sorusuna cevap verdik. İşte detaylar...

İzmir Kuşadası Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kuşadası İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Seyahatlerde en çok tercih edilen şehirlerden birisi olan İzmir ile Kuşadası arası mesafenin kaç km olduğu merak konusudur. Kuşadası İzmir arası mesafenin kaç km gösterdiği, seyahat biçimine göre değişiklik göstermiştir. Mesafenin yanı sıra Kuşadası İzmir arası seyahatin kaç saat sürdüğü de merak edilen sorular arasındadır. Her iki bölge arası seyahatlerde farklı alternatifler tercih edilir. Kuşadası İzmir arası mesafe özel araçla ve otobüsle kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına cevap aramak isteyenler, internette araştırma yapmışlardır. Bu yazımızda, İzmir Kuşadası arası kaç km ve kaç saat sürer sorularına yer verdik.

İZMİR KUŞADASI ARASI KAÇ KM?

İzmir ile Kuşadası arası seyahat edecek kişiler, her iki bölge arası mesafenin kaç km olduğunu merak etmiştir. İzmir'den Kuşadası'na ya da ters istikamette seyahat edecek kişiler için farklı alternatifler bulunur. Özel araçla İzmir Kuşadası arası yolculuk yapacaklar için toplam mesafe E87 güzergahı üzerinden 99,9 kilometredir. Bir diğer güzergâh olan E87 ve Aydın Yolu/D550 üzerinden her iki bölge arası mesafe 120 kilometredir. Otobüsle seyahat edecekler için ise toplam mesafe yaklaşık 106 kilometre olarak hesaplanmıştır.

KUŞADASI İZMİR ARASI KAÇ KM?

Aydın'ın en çok sevilen ilçelerinden birisi olan Kuşadası ile İzmir arası mesafe kaç km olduğu sıklıkla araştırılır. İster özel araçla ister otobüsle seyahat edebileceğiniz bu iki bölge arası mesafe değişiklik gösterecektir. Kuşadası İzmir arası mesafe özel araçla E87 karayolu üzerinden 99,9 kilometredir. E87 ve Aydın Yolu/D550 üzerinden seyahat edecekler için her iki bölge arası mesafe 120 km'dir. Otobüsle ise bu mesafe yaklaşık 106 kilometredir.

İZMİR KUŞADASI KAÇ SAAT?

İzmir Kuşadası arası seyahat edeceklerin en çok merak ettiği, bu iki bölge arası sürenin kaç saat olduğudur. İzmir ile Kuşadası ya da tam tersi istikamette sürelerde değişiklik görülebilir. İzmir Kuşadası özel araçla E87 güzergahından yapılan seyahatlerde toplam süre 1 saat 20 dakikadır. Diğer bir güzergâh olan E87 ve Aydın Yolu/D550 üzerinden toplam harcanan süre 1 saat 31 dakika olarak hesaplanmıştır. İzmir Kuşadası arası otobüsle yapılan seyahatlerde ise toplam süre 1 saat 30 dakikadır. Bu süre farklı otobüs firmalarına göre değişiklik gösterecektir.

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İzmir Kuşadası Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Kuşadası İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1
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