İzmir lise taban puanları: LGS YEP İzmir LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması açıklandı mı?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 30 Haziran tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları için geri sayım sürerken gözler İzmir lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları gibi detaylara çevrildi. Tercihler için hazırlıkların başlamasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler, 2022 LGS YEP lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları ile ilgili bu seneye ait verilere ulaşmaya çalışıyor. Peki İzmir lise taban puanları açıklandı mı? İşte, LGS YEP İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri 2022 sıralaması
Ankara ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İzmir lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Şu an geçen senenin puanları aşağıda yer alıyor. İzmir ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|481,1528
|0,15
|0,01
|İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|465,1863
|0,52
|0,16
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|240
|451,4752
|1,06
|0,16
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|30
|450,9932
|1,08
|0,19
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|30
|449,2105
|1,17
|0,34
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|210
|440,4174
|1,66
|0,29
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Almanca
|60
|437,938
|1,82
|0,91
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Fransızca
|30
|436,8217
|1,89
|0,18
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|180
|428,5927
|2,52
|1,21
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Almanca
|60
|425,3235
|2,8
|1,24
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|424,6076
|2,86
|0,26
|İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|416,6949
|3,64
|0,56
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|120
|416,5538
|3,66
|1,2
|İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|415,1174
|3,81
|0,02
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|30
|414,2315
|3,9
|2,24
|İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|180
|411,3234
|4,22
|0,91
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|411,107
|4,25
|1,1
|İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|120
|405,8748
|4,86
|2,02
|İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|403,9847
|5,09
|3,08
|İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|120
|401,7138
|5,38
|0,17
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|401,2047
|5,45
|2,41
|İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|399,8912
|5,63
|1,35
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Almanca
|60
|397,4527
|5,95
|4,22
|İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|120
|397,4233
|5,96
|2,02
|İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|180
|390,6234
|6,93
|1,05
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|388,7743
|7,21
|4,44
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Almanca
|60
|386,2604
|7,6
|5,44
|İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|382,5633
|8,19
|3,71
|İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|60
|378,3564
|8,89
|5,74
|İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|150
|376,6192
|9,17
|4,56
|İZMİR / TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|180
|365,0729
|11,22
|3,38
|İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|90
|362,3931
|11,73
|4,69
|İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|48
|357,1318
|12,75
|1,75
|İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|30
|356,1541
|12,94
|3,76
|İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|60
|346,3971
|14,97
|5,42
|İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|60
|345,8267
|15,09
|5,51
|İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|337,4255
|16,96
|5,12
|İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|327,2423
|19,41
|6,18
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|30
|318,0977
|21,78
|6,21
|İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|315,3308
|22,54
|9,63
|İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|30
|313,0135
|23,19
|9,58
|İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|312,4504
|23,35
|12,95
|İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|294,0687
|29,16
|8,91
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|60
|290,6529
|30,35
|4,08
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|290,6084
|30,37
|8,59
|İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|289,3204
|30,82
|6,1
|İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|282,4989
|33,41
|13,87
|İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|272,1037
|37,78
|12,58
|İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|269,2327
|39,1
|13,65
|İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|266,1168
|40,61
|8,5
|İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|262,5428
|42,44
|21,41
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|262,3158
|42,56
|16,69
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|90
|261,7255
|42,87
|6,28
|İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|257,943
|44,93
|7,01
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|253,3749
|47,59
|18,66
|İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|252,9045
|47,86
|20,31
|İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|250,2329
|49,52
|16,38
|İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|248,2051
|50,82
|9,86
|İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|247,5785
|51,23
|18,05
|İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|60
|247,5729
|51,24
|11,42
|İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|241,1057
|55,71
|13,89
|İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|239,926
|56,55
|7,69
|İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|239,5381
|56,85
|11,6
|İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|238,6453
|57,51
|10,19
|İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|234,1142
|61,01
|23,02
|İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|232,3236
|62,44
|14,95
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|231,3094
|63,26
|26,17
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|230,1282
|64,25
|14,2
|İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|229,1994
|65,02
|24,87
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|228,0539
|65,98
|23,92
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|227,9494
|66,07
|21,59
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|226,3292
|67,49
|17,61
|İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|220,5371
|72,56
|14,22
|İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|217,4215
|75,32
|18,5
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|215,8171
|76,72
|26,96
|İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|214,3732
|77,98
|16
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|212,6531
|79,47
|30,95
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|200,3755
|89,07
|31,28
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|200,038
|89,28
|22,87
|İZMİR / SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|197,2305
|91,06
|16,76
|İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|60
|193,9817
|92,86
|18,33
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|193,5169
|93,1
|19,46
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|192,1397
|93,77
|19,67
|İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|30
|189,6377
|94,87
|9,74
|İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|188,2438
|95,43
|23,69
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|30
|187,409
|95,74
|12,8
|İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|60
|186,8229
|95,95
|10,66
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|184,7845
|96,61
|29,32
|İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|183,6915
|96,92
|24,36
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|183,0908
|97,09
|38,12
|İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|181,5928
|97,48
|27,8
|İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|180,7189
|97,69
|21,79
|İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|60
|180,7027
|97,69
|12,77
|İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|60
|177,4673
|98,34
|18,11
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|175,7863
|98,62
|39,08
|İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|174,7728
|98,76
|19
|İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|İngilizce
|90
|174,3403
|98,81
|12,05
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|30
|163,4021
|99,69
|9,55
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|İngilizce
|30
|160,7593
|99,79
|47,33