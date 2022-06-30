Haberler Yaşam Haberleri İzmir lise taban puanları: LGS YEP İzmir LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:15 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:15

İzmir lise taban puanları: LGS YEP İzmir LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması açıklandı mı?

İzmir lise taban puanları: LGS YEP İzmir LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması açıklandı mı?

LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "İzmir LGS lise taban puanları açıklandı mı, 2022 LGS YEP İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte 2022 LGS kapsamında İzmir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve İzmir ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 30 Haziran tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları için geri sayım sürerken gözler İzmir lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları gibi detaylara çevrildi. Tercihler için hazırlıkların başlamasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler, 2022 LGS YEP lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları ile ilgili bu seneye ait verilere ulaşmaya çalışıyor. Peki İzmir lise taban puanları açıklandı mı? İşte, LGS YEP İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri 2022 sıralaması

LGS YEP İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 2022

Ankara ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İzmir lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Şu an geçen senenin puanları aşağıda yer alıyor. İzmir ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 481,1528 0,15 0,01
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 465,1863 0,52 0,16
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 240 451,4752 1,06 0,16


İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 30 450,9932 1,08 0,19
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 30 449,2105 1,17 0,34
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 210 440,4174 1,66 0,29
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 60 437,938 1,82 0,91
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Fransızca 30 436,8217 1,89 0,18
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 428,5927 2,52 1,21
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 60 425,3235 2,8 1,24
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 150 424,6076 2,86 0,26
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 416,6949 3,64 0,56
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 120 416,5538 3,66 1,2
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 415,1174 3,81 0,02
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 30 414,2315 3,9 2,24
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 411,3234 4,22 0,91
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 411,107 4,25 1,1
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 405,8748 4,86 2,02
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 403,9847 5,09 3,08
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 120 401,7138 5,38 0,17
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 401,2047 5,45 2,41
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 90 399,8912 5,63 1,35
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 60 397,4527 5,95 4,22
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 120 397,4233 5,96 2,02
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 390,6234 6,93 1,05
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 388,7743 7,21 4,44
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Almanca 60 386,2604 7,6 5,44
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 90 382,5633 8,19 3,71
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi 4 yıl İngilizce 60 378,3564 8,89 5,74
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 150 376,6192 9,17 4,56
İZMİR / TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce 180 365,0729 11,22 3,38
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 90 362,3931 11,73 4,69
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 48 357,1318 12,75 1,75
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 356,1541 12,94 3,76
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 60 346,3971 14,97 5,42
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi 4 yıl İngilizce 60 345,8267 15,09 5,51
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 337,4255 16,96 5,12
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 327,2423 19,41 6,18
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 318,0977 21,78 6,21
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 315,3308 22,54 9,63
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 30 313,0135 23,19 9,58
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 312,4504 23,35 12,95
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 294,0687 29,16 8,91
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 290,6529 30,35 4,08
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 290,6084 30,37 8,59
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 289,3204 30,82 6,1
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 282,4989 33,41 13,87
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 272,1037 37,78 12,58
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 269,2327 39,1 13,65
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 266,1168 40,61 8,5
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 262,5428 42,44 21,41
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 262,3158 42,56 16,69
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 90 261,7255 42,87 6,28
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 257,943 44,93 7,01
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 253,3749 47,59 18,66
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 252,9045 47,86 20,31
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 250,2329 49,52 16,38
İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 248,2051 50,82 9,86
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 247,5785 51,23 18,05
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 247,5729 51,24 11,42
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 241,1057 55,71 13,89
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 239,926 56,55 7,69
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 239,5381 56,85 11,6
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 238,6453 57,51 10,19
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 234,1142 61,01 23,02
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 232,3236 62,44 14,95
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 231,3094 63,26 26,17
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 230,1282 64,25 14,2
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 229,1994 65,02 24,87
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 228,0539 65,98 23,92
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 227,9494 66,07 21,59
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 226,3292 67,49 17,61
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 220,5371 72,56 14,22
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 217,4215 75,32 18,5
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 215,8171 76,72 26,96
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 214,3732 77,98 16
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 212,6531 79,47 30,95
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 200,3755 89,07 31,28
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 200,038 89,28 22,87
İZMİR / SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 197,2305 91,06 16,76
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 60 193,9817 92,86 18,33
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 193,5169 93,1 19,46
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 192,1397 93,77 19,67
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 30 189,6377 94,87 9,74
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 188,2438 95,43 23,69
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 30 187,409 95,74 12,8
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 186,8229 95,95 10,66
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 184,7845 96,61 29,32
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 183,6915 96,92 24,36
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 183,0908 97,09 38,12
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 181,5928 97,48 27,8
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 30 180,7189 97,69 21,79
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 180,7027 97,69 12,77
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 60 177,4673 98,34 18,11
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 175,7863 98,62 39,08
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 174,7728 98,76 19
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl İngilizce 90 174,3403 98,81 12,05
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 30 163,4021 99,69 9,55
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl İngilizce 30 160,7593 99,79 47,33
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İzmir lise taban puanları: LGS YEP İzmir LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması açıklandı mı?
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