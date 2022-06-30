İzmir lise taban puanları: LGS YEP İzmir LGS 2022 Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması açıklandı mı?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 30 Haziran tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları için geri sayım sürerken gözler İzmir lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları gibi detaylara çevrildi. Tercihler için hazırlıkların başlamasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler, 2022 LGS YEP lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları ile ilgili bu seneye ait verilere ulaşmaya çalışıyor. Peki İzmir lise taban puanları açıklandı mı? İşte, LGS YEP İzmir Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri 2022 sıralaması