İzmir merkezli 17 ilde DEAŞ’a operasyon; 26 gözaltı

Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:28

İzmir merkezli 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçu kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah operasyon düzenledi. İzmir merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlıklarına götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(

