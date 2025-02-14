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Giriş Tarihi: 14.2.2025 15:58 Son Güncelleme: 14.2.2025 16:21

İzmir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Polis ekipleri, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri, yurt içi ve dışında eylem ve etkinliklere katıldıkları, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelileri tespit etti.

M.S.G, M.A. ve G.Y'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, İzmir, İstanbul ve Mardin'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Jinart Huner isimli dernek binasında yapılan aramalarda örgütsel kitap, dergi, gazete ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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İzmir merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı
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