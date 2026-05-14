İzmir merkezli 3 ilde zehir tacirlerine dev operasyon: Milyonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!

48 TUTUKLAMA

Operasyonun genişleyen safhalarında bugüne kadar toplam 79 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yasal işlem yapıldı ve bu şahıslardan 48'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır illerinde şafak vaktinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli daha gözaltına alınırken, firari diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör