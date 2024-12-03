İzmir merkezli 32 ilde DAEŞ operasyonu: 77 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde jandarma ekipleri tarafından harekete geçildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin, Isparta'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurtdışında firar olduğu tespit edildi. 29 şüphelinin yakalama ve gözaltına alma işlemleri ise devam ediyor. Adreslerde yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayına el konuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyonun bugüne kadar yapılmış en büyük operasyon olduğu öğrenildi.