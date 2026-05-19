Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 12:19

İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli yakalandı!

İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Banka ve kripto hesapları üzerinden suç işleyen şebekenin, ilk etapta 19 milyon liralık işlem hacmi saptandı. Hesaplardaki para hareketliliğinin 150 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

DHA Yaşam
İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli yakalandı!
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'yasa dışı bahis ve sanal kumar' suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yasa dışı bahis siteleri ve entegre panellerle bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden suç faaliyetinde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde bugün, polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemelerde ise, şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında ilk etapta yaklaşık 19 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise söz konusu hesaplardaki yaklaşık 150 milyon lira tutarındaki para hareketinin yasa dışı bahis kaynaklı olduğu değerlendirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 19 şüpheli yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA