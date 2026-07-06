İzmir merkezli 5 ilde dev baskın! 200 milyon liralık ’kurgu kaza’ operasyonu: 48 gözaltı

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, maddi hasarlı kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin notlar, sigorta ve kasko evrakları, farklı kişilere ait kimlik belgeleri, temliknameler, ibranameler ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı tespit edilirken, yapılan MASAK hesap hareketleri incelemelerinde avukat A.A.'nın örgüt adına hareket ettiği ve örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirildi. Diğer avukatların ise örgüt lideri ve üyeleriyle hesap hareketine rastlanılmadığından dosyada bilgi sahibi sıfatıyla yer aldıkları anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör