İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Operasyon için düğmeye basıldı. DEAŞ terör örgütünün eylem/faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda örgüte fon toplayan, sağlayan ve "Hawala" sistemi ile yaklaşık toplam 100 milyon lira işlem hacimli illegal para transferi yapan 23 şüphelinin kimliği tespit edildi. İzmir merkezde Mersin Adana ve Manisa'da eş zamanlı 10 iş yerine şok baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 bin 110 Amerikan Doları, 7 bin 205 Euro ve 434 bin 650 TL para, 40 gr altın ve ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal ile döküman ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken dört şüphelinin yasa dışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adliye sevk edilen 4 şüpheli serbest kalırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.