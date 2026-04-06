İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 6.04.2026 09:09

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde askeri mahrem yapılanma faaliyeti içerisinde bulunduğu tespit edilen 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüpheliler için sabah saatlerinde düğmeye bastı. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve MİT'in ortaklaşa yaptığı operasyon, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen askeri personel ve KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen TEM Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı çalışanları olmak üzere toplam 32 şüpheliye yönelik yapıldı.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde bu sabah saat 06.30'da İzmir merkezli yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Ankara, Eskişehir Muğla, Amasya, Bursa, Batman, Isparta, Kırıkkale, Kocaeli, Karabük, Kütahya, Mersin, Rize, Tunceli ve Yalova'da olmak üzere toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurtdışında ve firar olduğu belirlendi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
