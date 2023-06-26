İzmir Metro A.Ş’de grev kapıda! Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş ile Tramvay işletmelerinde örgütlü Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi ile yetkili sendika Sodemsen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine yetkili sendika grev kararı aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, toplu sözleşme görüşmelerini başladığı 27 Şubat 2023 tarihinden bu güne kadar işveren temsilcileri ile yapılan bütün görüşmelerde demiryol iş sendikası olarak yasal sürelerin tamamını kullanıp müzakere ve mücadele ettiklerini süreci masada bitirmek için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Kimseden sadaka istemiyoruz diyen Giral, "Ekmeğimizin karşılığını evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Bordrolarla konuşuyoruz. Gün geçtikçe zorlaşan hayat şartları ile beraber ağırlaşan ekonomik koşullar, emekçinin belini bükmüş, geçinemez hale getirmişi, maaşlarımız daha cebimize girmeden eriyip gitmiştir" dedi.

"GERÇEKLERİ İNKAR EDEREK HİÇBİR YERE VARAMAZSINIZ"

Aldıkları ücretlerin bordrolardan belli olduğunu hatırlatan Giral, "Niyetimiz kimseyi yanıltmak değil. Gerçekleri inkar ederek hiçbir yere varamazsınız. Açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğiniz İzmir Metro çalışanlarının artık karınları doymuyor, evlerini geçindiremez duruma geldiler. Haklı taleplerimiz ile ilgili 625 metro çalışanı arkadaşımız ile birlikte yürüttüğümüz hak arama mücadelemizde sesimizi duyurmak, hak ettiğimiz ücretleri almak için kararlı olduğumuzu, taleplerimiz kabul edilene kadar da mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha haykırarak dile getiriyoruz." diye konuştu.

"HAKLI MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

İşverene açlık sınırında çalıştırdığınız metro işçisinin emeğinin karşılığını vermemek inadından vazgeçin çağrısında bulunan Giral, "Bugünden itibaren SODEMSEN ve İzmir Metro A.Ş yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine, emeğimizin karşılığının verildiği, çalışanın yüzünün güldüğü ve hakkımızın teslim edildiği iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız. Kabul edilene kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.

"GREV DEĞİL KUTLAMA HALAYI ÇEKELİM"

İzmir Metro A.Ş çalışanlarının imzalanmayan toplu sözleşmeden ötürü bayrama aileleri ile birlikte buruk gireceğini belirten Giral, asgari ücretin artması ile birlikte çalışanların tamamının aldıkları maaşların asgari ücretin altında kaldığını da sözlerine ekledi. Giral, anlaşma olmaması halinde önümüzdeki günlerde grev gün ve saatini kamuoyuna duyuracaklarını ifade etti.