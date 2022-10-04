Haberler Yaşam Haberleri İzmir Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Muğla İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 15:58 Son Güncelleme: 4.10.2022 15:58

İzmir Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Muğla İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ege Bölgesi'nin en özel ve güzel yerlerini keşfetmeyi düşünenler, İzmir Muğla arası kaç km diye düşünebilir. Yaz tatilini, Ege'de geçirecek olanlar özel araçla Muğla İzmir arası arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun yanıtını bulmak ister. Çeşitli nedenlerden dolayı yolculuğa otobüsle çıkmaya karar verenler, otobüsle Muğla İzmir arası kaç kilometre olduğunu öğrenmek isteyebilir. İzmir Muğla arası kaç km sorusunun cevabı yazımızda…

İzmir Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Muğla İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İzmir ve Muğla, Ege'ye kıyısı bulunan iki şehir olarak dikkat çeker. Turistlerin görmek için can attığı bu şehirlere gitmeyi düşünenler, İzmir Muğla arası kaç km olduğunu öğrenmek için bilgi almak ister. Ailece gitmeyi planlayanlar, özel araçla Muğla İzmir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer diye düşünebilir. Farklı ulaşım araçları ile seyahat edecek olanlar, Otobüsle Muğla İzmir arası kaç kilometre sorusunun cevabını arar. İşte İzmir ve Muğla arası kaç km ile ilgili detaylar…

İzmir Muğla Arası Kaç Km?

Tatilcilerin favori bölgelerinden olan İzmir ve Muğla, birbirlerine oldukça yakındır. Aralarında sadece Aydın bulunur. Özel aracı veya otobüs ile gidecek olanlar, mesafenin uzunluğunu ve yolculuğun yaklaşık ne kadar sürdüğünü merak eder. İzmir ve Muğla arasındaki uzunluk, 228 kilometredir. Yola, kendi arabası ile çıkacakların 2 saat 30 dakika gibi bir süreye ihtiyaçları vardır. Diğer ulaşım seçeneklerinden biri olan otobüs ile gitmeyi planlayanlar içinse bu süre, 2 saat 54 dakikaya kadar çıkar. Ulaşım için seçilen yolun durumu ve trafiğin yoğunluğu, sürenin biraz daha uzamasına neden olabilir. Buna ek olarak, yolda verilen araların uzunluğu da bu süreyi etkiler.

İzmir'den Muğla'ya Nasıl Gidilir?

Şahsi araçları ile İzmir'den Muğla'ya gidecek olanların, E87 otobanını tercih etmeleri gerekir. Yolculuk boyunca uğranacak güzergâhlar arasında, Menderes, Torbalı, Aydın, Yatağan, Bayır ve son olarak Muğla bulunur. İzmir'den Muğla'ya gitmek için otobüse binecek olanların bilete, 111 TL civarında bir ücret ödemeleri gerekir. Yaz aylarında rahatlıkla seyahat edebilmek ve yer bulabilmek için en az 5-10 gün önceden rezervasyon yaptırılmalıdır. Bilet alırken göz önünde bulundurulması gereken nokta ise şudur; otobüslerin sabah seferleri akşam yapılanlara göre biraz daha uygun fiyatlıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: AK Parti'den 84 milyona çağrı! "Çarşamba bekliyoruz"
Son dakika | CHP'nin gazeteci dediği kişi dağdan silahlı poz gönderdi!
Son dakika: Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
YKS 3. ek tercih var mı? ÖSYM ile 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Muğla İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA