İzmir Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Muğla İzmir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İzmir ve Muğla, Ege'ye kıyısı bulunan iki şehir olarak dikkat çeker. Turistlerin görmek için can attığı bu şehirlere gitmeyi düşünenler, İzmir Muğla arası kaç km olduğunu öğrenmek için bilgi almak ister. Ailece gitmeyi planlayanlar, özel araçla Muğla İzmir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer diye düşünebilir. Farklı ulaşım araçları ile seyahat edecek olanlar, Otobüsle Muğla İzmir arası kaç kilometre sorusunun cevabını arar. İşte İzmir ve Muğla arası kaç km ile ilgili detaylar…

İzmir Muğla Arası Kaç Km?

Tatilcilerin favori bölgelerinden olan İzmir ve Muğla, birbirlerine oldukça yakındır. Aralarında sadece Aydın bulunur. Özel aracı veya otobüs ile gidecek olanlar, mesafenin uzunluğunu ve yolculuğun yaklaşık ne kadar sürdüğünü merak eder. İzmir ve Muğla arasındaki uzunluk, 228 kilometredir. Yola, kendi arabası ile çıkacakların 2 saat 30 dakika gibi bir süreye ihtiyaçları vardır. Diğer ulaşım seçeneklerinden biri olan otobüs ile gitmeyi planlayanlar içinse bu süre, 2 saat 54 dakikaya kadar çıkar. Ulaşım için seçilen yolun durumu ve trafiğin yoğunluğu, sürenin biraz daha uzamasına neden olabilir. Buna ek olarak, yolda verilen araların uzunluğu da bu süreyi etkiler.

İzmir'den Muğla'ya Nasıl Gidilir?

Şahsi araçları ile İzmir'den Muğla'ya gidecek olanların, E87 otobanını tercih etmeleri gerekir. Yolculuk boyunca uğranacak güzergâhlar arasında, Menderes, Torbalı, Aydın, Yatağan, Bayır ve son olarak Muğla bulunur. İzmir'den Muğla'ya gitmek için otobüse binecek olanların bilete, 111 TL civarında bir ücret ödemeleri gerekir. Yaz aylarında rahatlıkla seyahat edebilmek ve yer bulabilmek için en az 5-10 gün önceden rezervasyon yaptırılmalıdır. Bilet alırken göz önünde bulundurulması gereken nokta ise şudur; otobüslerin sabah seferleri akşam yapılanlara göre biraz daha uygun fiyatlıdır.