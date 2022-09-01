Haberler Yaşam Haberleri İzmir Ödemiş Tren Saatleri - İzmir Basmane Ödemiş Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 13:47 Son Güncelleme: 1.9.2022 13:48

İzmir Ödemiş Tren Saatleri - İzmir Basmane Ödemiş Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

İzmir Ödemiş tren saatleri kişilerin internet üzerinden araştırdığı bir konudur. Seferi kaçırmamak için Ödemiş İzmir tren saatleri mutlaka bilinmesi gereken bilgiler arasında yer alır. Bu nedenle de Basmane Ödemiş tren saatleri oldukça merak edilen bir bilgidir. Tren saatleri 7 sefer olacak şekilde düzenlenmiştir. İzmir Basmane Ödemiş tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularını sizler için yanıtladık.

İzmir Ödemiş Tren Saatleri - İzmir Basmane Ödemiş Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

İzmir Ödemiş tren saatleri seferlerin sayısına göre ayarlanır. Günün farklı saatlerinde bu seferlere yetişmek mümkün. Ödemiş İzmir tren saatleri seyahat öncesinde mutlaka bilinmesi gerekenlerdendir. Basmane Ödemiş tren saatleri iki gar arasında seyahat edecek kişilerin ilgi duyduğu konulardandır. İzmir Basmane Ödemiş tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var soruları sizler için araştırılarak yazımızın devamında paylaşıldı.

İzmir Ödemiş Arası Tren Saatleri

İzmir Ödemiş arasında 7 farklı sefer yapılır. Kişiler trene binmeden bilet satın alabilme imkanına sahiptir. Gün içerisinde ilk olan seferin saati 06:20'dir. Son sefer ise 22:05'de gerçekleşir. Ödemiş'ten İzmir'e gelmek isteyenler ise 05:20'de en erken trene binebilirler. En geç trene biniş ise 19:50'dir.

İzmir ve Ödemiş arasındaki ortalama seyahat süresi ise 2 saat 10 dakika sürer. Tren saatleri İzmir'den Ödemiş'e şu şekildedir: 06:20, 09:20, 12:30, 15:05, 17:05, 20:30, 22:05 saatlerindeki seferlere katılmak mümkündür. Kişiler eğer Ödemiş'ten İzmir'e gitmek istiyorlarsa şu saatleri değerlendirebilirler: 05:20, 07:05, 08:45, 12:00, 14:50, 17:55, 19:50 saatleridir.

İzmir Ödemiş Arasındaki Duraklar

İzmir ve Ödemiş arasında tren ile seyahat etmek isteyenler ara duraklarda da inme ve binme yapabilirler. İki gar arasında toplamda 22 tane istasyon vardır. Duraklar ise şu şekildedir:

  • İzmir (Basmane)
  • Gaziemir
  • Adnan Menderes Havalimanı
  • Menderes
  • Pancar
  • Torbalı
  • Gürgür
  • Taşkesik
  • Arıkbaşı
  • Karpuzlu
  • Elifli
  • Furunlu
  • Bayındır
  • Bayındır MYO
  • Yakaköy
  • Çatal
  • Pınarlı Durağı
  • Derebaşı
  • Doyranlı
  • İlkkurşun
  • Ödemiş Gar
  • Ödemiş Şehir

Duraklarını kişiler ulaşım için kullanabilmektedir. Ancak her durak için tren geliş ve kalkış saatleri farklılık göstermektedir.

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İzmir Ödemiş Tren Saatleri - İzmir Basmane Ödemiş Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?
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