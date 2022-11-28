Haberler Yaşam Haberleri İzmir Plajları ve Koyları - İzmir’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:52 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:52

İzmir Plajları ve Koyları - İzmir’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

İzmir plajları ve koyları, hem İzmir’de yaşayan hem de İzmir dışında tüm şehirlerde yaşayan insanların tercih ettiği tatil alanlarından sayılmaktadır. Ayrıca İzmir koyları görsel açıdan güzellikleriyle de ziyaretçilerin tercihleri arasında bulunmakta. İzmir plajları masmavi denizi, tertemiz havası ve sıcak kumları ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ege’nin incisi olan İzmir’in en güzel koyları hem yüzmek için hem de koylarda gezinti için sıklıkla tercih edilen konumlar arasında bulunuyor. İzmir’de denize girilecek yerler arasında kıyı şeridinde konumlanmış olan ilçeler özellikle vazgeçilmez alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz, İzmir’de gezilecek koylar hakkında tüm detaylara birlikte bakalım...

İzmir Plajları ve Koyları - İzmir’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

İzmir plajları ve koyları barındırdıkları doğal güzelliklerin yanı sıra; antik döneme kadar uzanan tarihi ve kültürel güzellikleri ve mimari esintileri de bünyesinde taşımaktadır. Bu sebeple, İzmir koyları hem tatil fikriyle hem de kültürel turistik faaliyetlerle gezilmektedir. İzmir'in en güzel koyları arasında bulunan Mimoza Koyu'da bunlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra İzmir'de denize girilecek yerler arasında ise kıyı şeridi üzerinde konumlanmış olan plajlar yer almaktadır. İşte İzmir'de gezilecek koylar...

İzmir Plajları ve Koyları

Ege Bölgesi'nin en özel kentlerinden biri olan İzmir; plajlar ve koylar açısından pek çok kente nazaran daha zengin ve çeşitlidir. Bu sebeple İzmir özellikle yaz aylarında tatil turizmi üzerine pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. İzmir'e seyahat planlaması yapacak kişilerin en merak ettiği soru ise İzmir'deki koyların ve plajların nereler olduğudur. İzmir plajları ve koyları şu şekilde sıralanabilir;

  • Mimoza Koyu

  • Dolungaz Koyu

  • Ayıbalığı Koyu

  • Bodrum Koyu Plajı

  • Sazlıca Plajı

  • Kalem Adası

  • Garip Adası

  • Yeni Foça Halk Plajı

  • Killik Koyu

  • Pissa Koyu

  • Delikli Koy

  • Ilıca Plajı

  • Zindancık Koyu

  • Altınkum Halk Plajı

  • Paşalimanı

  • Aya Yorgi Koyu

  • Kocakarı Plajı

  • Çark Plajı

  • Demircili Plajı

  • Bodrum Koyu

  • Pırlanta Plajı

  • Ekmeksiz Plajı

  • Ovacık Sahili

İzmir'de Denize Girilecek En Güzel Yerler

İzmir'in doğal güzelliklerinin gezilip görülmesinin yanı sıra, yaz aylarında sıcaktan bunalan İzmirliler ile yine yaz aylarında tatillerini tertemiz Ege Denizi'nde geçirmek ve bu denize girmek isteyen kişilerin tercih etmekte olduğu İzmir'in denize girilecek alanları en merak edilen konular arasında bulunmaktadır. İzmir'de denize girilecek en güzel yerler şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Dolunkaz Koyu

  • Kleopatra Koyu

  • Delikli Koy

  • Karareis Koyu

  • Altınköy Plajı

  • Çeşmealtı Plajı

  • Gelinkaya Plajı

  • Yassıcada Plajı

  • Akkum Plajı

  • Pamucak Sahili

  • Ilıca Plajı

  • Boyalık Plajı

  • Mavi Koy

  • Alaçatı Plajı

  • İpekkum Plajı

  • Yeni Foça Plajı

  • Ardıç Plajı

  • Akarca Plajı

  • Sığacık Akarca Plajı

  • Güzelbahçe Plajı

  • Kalem Adası

İzmir'de Gezilecek Koylar ve Plajlar

Geçmişten günümüze kadar değişmemiş olan pek çok doğal alan bulunmaktadır. Bu doğal alanların bir çoğu ise ülkemiz toprakları içerisinde bulunan bazı kentlerin içerisinde mevcudiyetini korumaktadır. Bunlara örnek olacak olan İzmir iline bağlı lokasyonlara dahil olan gezilecek plaj ve koylar da vardır. Deniz, kum ve güneş deneyiminin yanı sıra; doğa yürüyüşü ya da kültürel anlamda bir gezinti açısından pek çok koy ve plaj İzmir'de ziyaretçilerini beklemektedir. Bunlara örnek olarak;

  • Pırlanta Plajı

  • Altınkum Plajı

  • Aya Yorgi Koyu

  • Ildırı Plajı

  • Sakızlıkoy

  • Piyade Koyu Plajı

  • Mavi Koy

  • Alaçatı Plajı

  • Şifne Plajı

  • Paşalimanı Koyu

  • Çeşmealtı Plajı

  • Kargacık Koyu

  • Gümüldür Plajı

  • Pisa Koyu

  • Sazlıca Koyu

  • Karaburun Plajı

  • Akvaryum Plajı

  • Kuyucak Plajı

  • Ayıbalığı Koyu

  • Akarca Plajı

  • Boyabağı Koyu

  • Teos Ormancı Plajı

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İzmir Plajları ve Koyları - İzmir’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar
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