İzmir Plajları ve Koyları - İzmir’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

İzmir plajları ve koyları barındırdıkları doğal güzelliklerin yanı sıra; antik döneme kadar uzanan tarihi ve kültürel güzellikleri ve mimari esintileri de bünyesinde taşımaktadır. Bu sebeple, İzmir koyları hem tatil fikriyle hem de kültürel turistik faaliyetlerle gezilmektedir. İzmir'in en güzel koyları arasında bulunan Mimoza Koyu'da bunlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra İzmir'de denize girilecek yerler arasında ise kıyı şeridi üzerinde konumlanmış olan plajlar yer almaktadır. İşte İzmir'de gezilecek koylar...

İzmir Plajları ve Koyları

Ege Bölgesi'nin en özel kentlerinden biri olan İzmir; plajlar ve koylar açısından pek çok kente nazaran daha zengin ve çeşitlidir. Bu sebeple İzmir özellikle yaz aylarında tatil turizmi üzerine pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. İzmir'e seyahat planlaması yapacak kişilerin en merak ettiği soru ise İzmir'deki koyların ve plajların nereler olduğudur. İzmir plajları ve koyları şu şekilde sıralanabilir;

Mimoza Koyu

Dolungaz Koyu

Ayıbalığı Koyu

Bodrum Koyu Plajı

Sazlıca Plajı

Kalem Adası

Garip Adası

Yeni Foça Halk Plajı

Killik Koyu

Pissa Koyu

Delikli Koy

Ilıca Plajı

Zindancık Koyu

Altınkum Halk Plajı

Paşalimanı

Aya Yorgi Koyu

Kocakarı Plajı

Çark Plajı

Demircili Plajı

Bodrum Koyu

Pırlanta Plajı

Ekmeksiz Plajı

Ovacık Sahili

İzmir'de Denize Girilecek En Güzel Yerler

İzmir'in doğal güzelliklerinin gezilip görülmesinin yanı sıra, yaz aylarında sıcaktan bunalan İzmirliler ile yine yaz aylarında tatillerini tertemiz Ege Denizi'nde geçirmek ve bu denize girmek isteyen kişilerin tercih etmekte olduğu İzmir'in denize girilecek alanları en merak edilen konular arasında bulunmaktadır. İzmir'de denize girilecek en güzel yerler şu şekilde örneklendirilebilir;

Dolunkaz Koyu

Kleopatra Koyu

Delikli Koy

Karareis Koyu

Altınköy Plajı

Çeşmealtı Plajı

Gelinkaya Plajı

Yassıcada Plajı

Akkum Plajı

Pamucak Sahili

Ilıca Plajı

Boyalık Plajı

Mavi Koy

Alaçatı Plajı

İpekkum Plajı

Yeni Foça Plajı

Ardıç Plajı

Akarca Plajı

Sığacık Akarca Plajı

Güzelbahçe Plajı

Kalem Adası

İzmir'de Gezilecek Koylar ve Plajlar

Geçmişten günümüze kadar değişmemiş olan pek çok doğal alan bulunmaktadır. Bu doğal alanların bir çoğu ise ülkemiz toprakları içerisinde bulunan bazı kentlerin içerisinde mevcudiyetini korumaktadır. Bunlara örnek olacak olan İzmir iline bağlı lokasyonlara dahil olan gezilecek plaj ve koylar da vardır. Deniz, kum ve güneş deneyiminin yanı sıra; doğa yürüyüşü ya da kültürel anlamda bir gezinti açısından pek çok koy ve plaj İzmir'de ziyaretçilerini beklemektedir. Bunlara örnek olarak;