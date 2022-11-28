İzmir Plajları ve Koyları - İzmir’de Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

İzmir plajları ve koyları barındırdıkları doğal güzelliklerin yanı sıra; antik döneme kadar uzanan tarihi ve kültürel güzellikleri ve mimari esintileri de bünyesinde taşımaktadır. Bu sebeple, İzmir koyları hem tatil fikriyle hem de kültürel turistik faaliyetlerle gezilmektedir. İzmir'in en güzel koyları arasında bulunan Mimoza Koyu'da bunlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra İzmir'de denize girilecek yerler arasında ise kıyı şeridi üzerinde konumlanmış olan plajlar yer almaktadır. İşte İzmir'de gezilecek koylar...
Ege Bölgesi'nin en özel kentlerinden biri olan İzmir; plajlar ve koylar açısından pek çok kente nazaran daha zengin ve çeşitlidir. Bu sebeple İzmir özellikle yaz aylarında tatil turizmi üzerine pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. İzmir'e seyahat planlaması yapacak kişilerin en merak ettiği soru ise İzmir'deki koyların ve plajların nereler olduğudur. İzmir plajları ve koyları şu şekilde sıralanabilir;
Mimoza Koyu
Dolungaz Koyu
Ayıbalığı Koyu
Bodrum Koyu Plajı
Sazlıca Plajı
Kalem Adası
Garip Adası
Yeni Foça Halk Plajı
Killik Koyu
Pissa Koyu
Delikli Koy
Ilıca Plajı
Zindancık Koyu
Altınkum Halk Plajı
Paşalimanı
Aya Yorgi Koyu
Kocakarı Plajı
Çark Plajı
Demircili Plajı
Bodrum Koyu
Pırlanta Plajı
Ekmeksiz Plajı
Ovacık Sahili
İzmir'in doğal güzelliklerinin gezilip görülmesinin yanı sıra, yaz aylarında sıcaktan bunalan İzmirliler ile yine yaz aylarında tatillerini tertemiz Ege Denizi'nde geçirmek ve bu denize girmek isteyen kişilerin tercih etmekte olduğu İzmir'in denize girilecek alanları en merak edilen konular arasında bulunmaktadır. İzmir'de denize girilecek en güzel yerler şu şekilde örneklendirilebilir;
Dolunkaz Koyu
Kleopatra Koyu
Delikli Koy
Karareis Koyu
Altınköy Plajı
Çeşmealtı Plajı
Gelinkaya Plajı
Yassıcada Plajı
Akkum Plajı
Pamucak Sahili
Ilıca Plajı
Boyalık Plajı
Mavi Koy
Alaçatı Plajı
İpekkum Plajı
Yeni Foça Plajı
Ardıç Plajı
Akarca Plajı
Sığacık Akarca Plajı
Güzelbahçe Plajı
Kalem Adası
Geçmişten günümüze kadar değişmemiş olan pek çok doğal alan bulunmaktadır. Bu doğal alanların bir çoğu ise ülkemiz toprakları içerisinde bulunan bazı kentlerin içerisinde mevcudiyetini korumaktadır. Bunlara örnek olacak olan İzmir iline bağlı lokasyonlara dahil olan gezilecek plaj ve koylar da vardır. Deniz, kum ve güneş deneyiminin yanı sıra; doğa yürüyüşü ya da kültürel anlamda bir gezinti açısından pek çok koy ve plaj İzmir'de ziyaretçilerini beklemektedir. Bunlara örnek olarak;
Pırlanta Plajı
Altınkum Plajı
Aya Yorgi Koyu
Ildırı Plajı
Sakızlıkoy
Piyade Koyu Plajı
Mavi Koy
Alaçatı Plajı
Şifne Plajı
Paşalimanı Koyu
Çeşmealtı Plajı
Kargacık Koyu
Gümüldür Plajı
Pisa Koyu
Sazlıca Koyu
Karaburun Plajı
Akvaryum Plajı
Kuyucak Plajı
Ayıbalığı Koyu
Akarca Plajı
Boyabağı Koyu
Teos Ormancı Plajı