İzmir polisinden MİT destekli FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. MİT Bölge Başkanlığı'nın da desteğiyle örgütün içinde yer alan şüphelilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapıldı.

Örgütün yurtdışında bulunan üst düzey yönetiminden alınan talimatlar doğrultusunda hareket eden, örgütsel toplantılar düzenleyerek örgüte yönelik taban desteği ile örgüt üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışan, ⁠FETÖ elebaşının ölümü ile dağılma süreci hızlanmış olan örgütün, yeniden yapılanması için çalışmalar yürüten, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntem ve teknikler arayışında olan, bu faaliyetlerini sıradan bir ticari hayat sürüyormuş izlenimi vererek perdeleyen ancak gerektiğinde aktif hale geçebilecek şekilde dizayn etmiş olan, aralarında sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç edilmiş istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 110 ekip ve 255 personelin katılımıyla İzmir merkezli Aydın, Manisa ve Zonguldak olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD Doları, 3 bin 295 Euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 Ata, 49 Cumhuriyet, 4 Yarım, 1 adet beşi bir yerde altın, 3 adet tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.