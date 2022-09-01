Haberler Yaşam Haberleri İzmir Tire Tren Saatleri - İzmir Tire Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 13:51 Son Güncelleme: 1.9.2022 13:51

İzmir Tire Tren Saatleri - İzmir Tire Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

İzmir Tire tren saatleri seyahat öncesinde edinilmesi gereken bilgiler arasındadır. Sabah en erken Tire İzmir tren saatleri bilindiğinde kişiler kolaylıkla istasyona önceden ulaşabilme imkanı bulur. Bu nedenle Tire tren saatleri konusunda detaylı bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi var. Bu nedenle İzmir Tire tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularının tüm yanıtlarını araştırdık.

İzmir Tire Tren Saatleri - İzmir Tire Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

İzmir Tire tren saatleri iki gar arasında seyahat edecek kişilerin merak ettiği bir konudur. Bu iki gar arasındaki bölgesel seferler genel olarak 4 saatte bir yapılmaktadır. Tire İzmir tren saatleri geç kalmak istemeyenler için önem taşıyan bir konudur. Tire tren saatleri önceden bilindiğinde hareket saati öncesinde istasyonda olma imkanı bulunabilir. İzmir Tire tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

İzmir Tire Tren Seferleri Ne Zaman?

İzmir ve Tire arasındaki seferler 4 saatte bir düzenlenir. Kişiler İzmir'den Tire'ye yaklaşık olarak 1 saat 56 dakika gibi bir sürede ulaşabilme imkanı elde eder. Akşam belli saate kadar tren seferi bulabilmek mümkün olmaktadır. Basmane'den kalkan ilk trenin saati 10:00'dur. Bu saatte kalkan tren 11:52'de Tire'ye ulaşır. Son tren ise akşam 19:00'da kalkar. Bu tren de 20:50'de Tire'ye ulaşır.

İzmir Tire Tren Hattı Güzergahı

İzmir'den Tire'ye gitmek isteyen kişiler için belli bir güzergah vardır. Kişiler bu ara duraklarda da trenden inebilme imkanına sahiptir. İzmir'den Tire'ye giderken geçilen istasyonlar şunlardır:

  • İzmir (Basmane)
  • Gaziemir
  • A.Menderes Havaalanı
  • Menderes
  • Pancar
  • Torbalı
  • Gürgür
  • Taşkesik
  • Arıkbaşı
  • Karpuzlu
  • Elifli
  • Furunlu
  • Bayındır
  • Bayındır MYO
  • Yakaköy
  • Çatal
  • Tire Toki Mahallesi
  • Tire

Olmak üzere belirli bir güzergahı vardır. Güzergah doğrultusunda ara duraklara da seyahat etmek isteyenler bu hattan yararlanabilme imkanına sahiptir. Tire'den İzmir tarafına gidenler de yine tam tersi istikamette aynı güzergahtan seyahat edebilme imkanına sahip olabilmektedir. İzmir ve Tire arasındaki mesafe 1 saat 56 dakikalık bir mesafedir.

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İzmir Tire Tren Saatleri - İzmir Tire Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?
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