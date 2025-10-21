Haberler Yaşam Haberleri İzmir Tire'de el bombası paniği: 10 yaşındaki çocuk tarlada buldu!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 16:31 Son Güncelleme: 21.10.2025 16:49

İzmir Tire'de tarlada el bombası bulan 10 yaşındaki çocuk, soluğu babasının iş yerinde aldı. Bombanın imha uzmanları bombayı incelenmesi ve imhası için İzmir'e götürüldüğü bilgisi paylaşıldı!

Tire ilçesinde İ.A., dün kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada, 10 yaşındaki oğlu toprak altında taarruz tipi, patlamamış bir el bombası buldu. Çocuk, bulduğu bombayı sabah babasının Celal Bayar Bulvarı üzerindeki lastikçi dükkanına getirdi.

Cismin el bombası olduğunu fark eden İ.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. İzmir'den gelen bomba imha uzmanları el bombasını etkisiz hale getirip, incelenmesi ve imhası için İzmir'e götürdü.

