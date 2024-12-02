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Giriş Tarihi: 2.12.2024 11:22 Son Güncelleme: 2.12.2024 11:31

İzmir’de 13 yaşındaki şüpheli ev kurşunladı

İzmir'in Konak ilçesinde İ.D.’ye ait evini kurşunlayan 3 şüpheliden 2'si polisler tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya karıştıktan sonra kaçmayı başaran 13 yaşındaki şüpheli O.V.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 13 yaşındaki şüpheli ev kurşunladı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım günü Konak ilçesine bağlı 1. Kadriye Mahallesi'nde meydana gelen, İ.D.'ye ait evin kurşunlanması olayıyla ilgili şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştirenlerin Y.S. (19), İ.V. (18) ve O.V. (13) isimli şüpheliler olduğu belirlendi. 2 şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, 13 yaşındaki O.V.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir’de 13 yaşındaki şüpheli ev kurşunladı
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