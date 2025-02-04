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Giriş Tarihi: 4.2.2025 20:36 Son Güncelleme: 4.2.2025 21:30

İzmir’de 14 yaşındaki sürücü Nuray kaza kurbanı oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde 14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Nuray Dumanlı, çekici aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 14 yaşındaki sürücü Nuray kaza kurbanı oldu

Korkunç kaza, Buruncuk Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Nuray Dumanlı idaresindeki motosiklet, Buruncuk köy yolundan İzmir-Çanakkale yoluna girmek isterken, Menemen istikametinden Aliağa yönüne doğru gelen M.Ç. (57) yönetimindeki çekici araçla çarpıştı.

Yaşanan feci kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki Nuray Dumanlı'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Çekici aracı süren M.Ç. ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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İzmir’de 14 yaşındaki sürücü Nuray kaza kurbanı oldu
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