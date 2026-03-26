Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de 15 yıldır aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 21:08

İzmir'in Tire ilçesinde çeşitli suçlardan 15 yıldır aranan şüpheli ekiplerin düzenlemiş olduğu operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

İHA
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir kişi, işlem sırasında ekiplere sahte kimlik ibraz etti. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde belgenin sahte olduğu belirlenerek, şüphelinin gerçek kimlik bilgileri tespit edildi. Yapılan sorgulamada D.C.'nin nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi birçok suçtan 15 yıldır arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan D.C., işlemleri için emniyete götürüldü.

