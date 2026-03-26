İzmir’de 15 yıldır aranıyordu: Sahte kimlikle yakalandı!

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan bir kişi, işlem sırasında ekiplere sahte kimlik ibraz etti. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde belgenin sahte olduğu belirlenerek, şüphelinin gerçek kimlik bilgileri tespit edildi. Yapılan sorgulamada D.C.'nin nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi birçok suçtan 15 yıldır arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan D.C., işlemleri için emniyete götürüldü.

