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Giriş Tarihi: 14.12.2024 22:23 Son Güncelleme: 15.12.2024 01:34

İzmir’de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

İzmir’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden B.Y. (22) yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kemalpaşa- İzmir yolu, Kemalpaşa Asfaltı Caddesi'nde, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan B.Y. (22) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Barkın Y. (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden B.Y. sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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