Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 3 otomobilin karıştığı feci kazada: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 22.04.2026 16:23

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşıdan gelen iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü olay yerini terketti. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Balabanlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Balabanlı'dan Ödemiş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı otomobillere çarptı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Ulaş hayatını kaybetti. Mustafa Ulaş'ın yanındaki A.P. (50), diğer araç sürücüsü Y.G., ile kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen otomobildeki E.K. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Öte yandan, kazaya neden olan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün olayın ardından aracını terk ederek ayrıldığı öğrenildi. Sürücünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
