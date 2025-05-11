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Giriş Tarihi: 11.5.2025 09:50 Son Güncelleme: 11.5.2025 09:57

İzmir’de 4 kişinin yaralandığı gaz sızıntısı patlaması kamerada

İzmir’de 4 kişinin yaralandığı gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama anı güvenlik kameralarında yansıdı. Çevrede bulunan kafe ve iş yerlerinin camlarında hasara yol açan patlama sırasında vatandaşların panikle kaçtığı görülüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 4 kişinin yaralandığı gaz sızıntısı patlaması kamerada

Olay, 00.15 sıralarında Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin patlamanın yaşandığı dairede, 1'inin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası 3'üncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Patlamada anında, çevrede bulunan kafe ve iş yerlerinin camlarında hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte iş yerinin camlarının kırıldığı ve vatandaşların panikle kaçtığı görülüyor. Olay ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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İzmir’de 4 kişinin yaralandığı gaz sızıntısı patlaması kamerada
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