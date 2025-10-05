İzmir’de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye gemi ve bot sevk edildi.

44 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, bottaki 2'si çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

40 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 21'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.