İzmir’de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Dün saat 10.10'da, İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-87) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Ekipler, bot içerisinde 14'ü çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Aynı gün saat 20.40'ta ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-118) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Yapılan operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.