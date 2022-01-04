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Giriş Tarihi: 4.1.2022 18:07 Son Güncelleme: 4.1.2022 18:42

İzmir'de 94 yaşındaki dede torun katili oldu

İHA
İzmir’de 94 yaşındaki dede torun katili oldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen olayda 94 yaşındaki adam, torunuyla tartıştı. Tartışmanın ardından av tüfeğini alan dede torununa ateş açtı. 40 yaşındaki Halit Nurtop olay yerinde hayatını kaybederken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı.

TORUN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYET ZANLISI DEDE GÖZALTINA ALINDI


Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı yaşlı adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de 94 yaşındaki dede torun katili oldu
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