Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de acı kaza! Okul servisi minik Işıl’ı hayattan kopardı: Kaçan topun peşinden gidince…
Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:59

İzmir’de acı kaza! Okul servisi minik Işıl’ı hayattan kopardı: Kaçan topun peşinden gidince…

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Okul servisinin altına kaçan topunu almak isteyen 6 yaşındaki Işıl, hareket eden aracın altında kalarak can verdi. İşte feci olayın detayları…

İHA
İzmir’de acı kaza! Okul servisi minik Işıl’ı hayattan kopardı: Kaçan topun peşinden gidince…
  • ABONE OL

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 35 S 00662 plakalı okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu.

SERVİSİN ALTINDA KALDI

Bir süre sonra yoluna devam etmek için yeniden hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #KARABAĞLAR #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de acı kaza! Okul servisi minik Işıl’ı hayattan kopardı: Kaçan topun peşinden gidince…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA