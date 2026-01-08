Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de acı yangın: Elektrik sobası can aldı!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 16:34

İzmir'de acı yangın: Elektrik sobası can aldı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 2 çocuk babası olan Murat Öncel (51), evinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti. Öncel'in cansız bedeni, yatağında bulundu.

DHA Yaşam
Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan Murat Öncel'in, Bozköy Mahallesi'ndeki müstakil evinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'de acı yangın: Elektrik sobası can aldı!
