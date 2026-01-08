İzmir’de acı yangın: Elektrik sobası can aldı!

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.