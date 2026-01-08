İzmir’de acı yangın: Elektrik sobası can aldı!

Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan Murat Öncel'in, Bozköy Mahallesi'ndeki müstakil evinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.