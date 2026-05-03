İzmir’de aile dramı! Oğlunu göğsünden bıçaklayan babadan şok eden savunma: ‘Uyuşturucu bağımlısıydı’

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. (73) ile oğlu Kemal A. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A., yanındaki bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.