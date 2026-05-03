Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de aile dramı! Oğlunu göğsünden bıçaklayan babadan şok eden savunma: ‘Uyuşturucu bağımlısıydı’
Giriş Tarihi: 3.05.2026 17:21

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 73 yaşındaki İsmail A. ile 46 yaşındaki oğlu Kemal A. arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönen olayda baba oğlunu göğsünden ve bacağından bıçakladı. Kemal A. olay yerinde hayatını kaybederken baba gözaltına alındı. Şüphelinin açıklamaları ise dehşete düşürdü. İşte detaylar…

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. (73) ile oğlu Kemal A. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A., yanındaki bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kemal A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli baba olay yerinde gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI İDDİASI

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve bu duruma dayanamadığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A.'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #BAYRAKLI

