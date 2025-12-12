İzmir’de aile katliamı youtube videosuyla çözüldü...Katliam saati komşunun bebeğine izlettiği videodan belirlendi!

Olay, 24 Ekim'de Muratbey Mahallesi 3663 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, çilingirle eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünüldü.

VÜCUDUNUN DURUŞ ŞEKLİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayı aydınlatmak için İl Emniyet Müdürünün emriyle Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri, Mehmet Avcı'nın vücudunun duruş şekli ve tabancanın yerdeki pozisyonundan şüphelendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, İzmir Kriminal Bölge Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma yaptı.

ŞÜPHELER KÜÇÜK OĞLUNUN ÜZERİNDE TOPLANDI

Uzman ekipler, aile bireylerinin tüm irtibatlarını mercek altına aldı. İrtibatlı oldukları kişiler değerlendirildi. Ailenin küçük oğlunun durumu şüpheli bulundu. Olay öncesi ve sonrası tüm hareketleri mercek altına alındı. Ailenin küçük oğlu Mert Avcı'nın İzmir merkezde eşiyle beraber yaşadığı ev, yine İzmir merkezde aralıkla kaldığı diğer evler ile aile bireylerine ait kullanımında olan tüm araçlarda teknik çalışma yapılarak deliller toplandı. Ayrıca olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin da silindiği tespit edildi.

BİN 200 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayet büro dedektifleri, çalışmalarını detaylandırarak merkez ve ilçelerde 20'ye yakın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 60'a yakın güvenlik kamera kaydındaki toplam 1200 saati aşkın görüntüyü inceledi. Titizlikle toplanan tüm deliller, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Kriminal Bölge Başkanlığı'nca oluşturulan ekiple incelendi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı (31) tarafından işlendiği belirledi.

Mehmet Avcı

BAĞRIŞMALARI KOMŞU DUYDU

Ayrıca olayın yaşandığı apartmanda yaşayan tüm komşular sorgulandı. Yan komşunun şiddetli bir ses duyduğu, bu sesten şüphelendiği söylemesi ile burada yoğunlaşıldı. Sesin duyulduğu zaman aralığı, komşunun o sırada bebeğine izlettiği videonun saatinden tespit edildi. Öte yandan bu zaman diliminde kameralar incelendiğinde, şüpheli Mert Avcı'nın saat 12.00'de otomobille eve gelip, binaya yürüdüğünü belirledi. Şüphelinin saat 14.50'de ise evden ayrıldığı da yine kameralardan tespit edildi.

PLANLI KATLİAM

Öte yandan Avcı'nın olay günü akrabalarını arayıp, ailesine ulaşamadığını söylediği, çilingirle girilen evde cesetlere ulaşılınca da şaşırıp, üzülmüş gibi bir tavır sergilediği de belirlendi. Şüpheliye ait dijital materyallerin İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan incelemesinde; şüphelinin cep telefonunda arama geçmişinde tabanca ses desibel seviyeleriyle ilgili aramaların bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin olaydan önce evde olayı gerçekleştirirken çıkabilecek sesi bile düşünüp, olayı her ince detayına kadar planladığı ve delilleri yok ederek ayrıca intihar izlenimi verip, yanıltıcı delil üretmeye çalıştığı saptandı.

Hatice -Şadi Avcı çifti

ANNE VE BABAMI AĞABEYİM VURDU YALANI

Tüm deliller ışığında ailenin küçük oğlu Mert Avcı'nın olaydan önce kolonya, pamuk, eldiven temin ettiği ve cinayetleri ağabeyinin anne ile babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı. Cinayet büro dedektifleri, ilk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Mehmet Avcı'nın bulunduğu odanın duruşundan ve yerleşimden de şüphelendi. Şüphelinin eve giderek önce evde tek bulunan annesini bir odada, sonra eve çağırdığı babasını farklı bir odada ve son olarak eve gelen ağabeyini evin salonunda öldürdüğü belirlendi. Ardından şüphelinin, ağabeyinin bu olayı gerçekleştirdiği ve intihar ettiği izlenimini vermek amacıyla ağabeyinin bulunduğu odayı düzenleyerek çıktığı tespit edildi.

CİNAYETİ İNKAR ETTİ

Polis, Mert Avcı, eşi S.A. (31) ve kayınbiraderi T.B.'yi (28) de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mert Avcı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Maddi sıkıntılarından dolayı mirasa tek başına ulaşma isteği nedeniyle anne, baba ve ağabeyini öldürdüğü değerlendirilen Avcı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Avcı'nın ifadesinde, borçları olduğunu ancak ödediğini belirtip, "Cinayetleri ben işlemedim, masumum" dedi.

ANNESİNİN 4 DAİRESİ VARMIŞ

Öte yandan cinayet şüphelisinin profili de dikkat çekti. Çevresinin efendi, sakin ve akıllı olarak tarif ettiği Avcı'nın, internetten oyun karakterleri alıp sattığı, yüklü miktarda borcunun olduğu, bu nedenle annesinin daha önce borçlarını ödemesi için dairelerinden birini sattığı öğrenildi. Annesinin 4 dairesinin daha bulunduğu ayrıca çok sayıda araziye sahip olduğu belirtildi.