İzmir’de akılalmaz olay! Kadın hastayı MR cihazında unuttular: Çığlık atıp cihazı yumrukladı

DEHŞET ANLARINI ANLATTI



Dehşet anlarını anlatan Esra Akgüneş, "Vertigo şikayetiyle hastaneye geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda büyük panik yaşadım. Panikten kalp krizi geçirip ölebilirdim. Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim" dedi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.