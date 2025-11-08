İzmir’de akılalmaz olay! Kadın hastayı MR cihazında unuttular: Çığlık atıp cihazı yumrukladı

3 çocuk annesi Esra Akgüneş, dün Tire Devlet Hastanesine Nöroloji Polikliniği'ne baş dönmesi şikayetiyle başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak görevli talihsiz kadını cihazda unuttu. 1 saat boyunca cihazda kalan Akgüneş, fenalık geçirdi.
Sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklayan Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıktı. MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.
DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Dehşet anlarını anlatan Esra Akgüneş, "Vertigo şikayetiyle hastaneye geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda büyük panik yaşadım. Panikten kalp krizi geçirip ölebilirdim. Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim" dedi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.