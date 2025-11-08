Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de akılalmaz olay! Kadın hastayı MR cihazında unuttular: Çığlık atıp cihazı yumrukladı
İzmir'in Tire ilçesinde 3 çocuk annesi Esra Akgüneş, baş dönmesi şikayetiyle gittiği hastanede dehşeti yaşadı. 10 dakikada biteceği söylenen MR çekimi için cihaza giren talihsiz kadın, görevliler tarafından tam 1 saat boyunca içeride unutuldu. Panikle çığlıklar atıp cihazı yumruklayan Akgüneş, kendi imkanlarıyla odadan çıkmayı başardı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

3 çocuk annesi Esra Akgüneş, dün Tire Devlet Hastanesine Nöroloji Polikliniği'ne baş dönmesi şikayetiyle başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak görevli talihsiz kadını cihazda unuttu. 1 saat boyunca cihazda kalan Akgüneş, fenalık geçirdi.

Sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklayan Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıktı. MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Dehşet anlarını anlatan Esra Akgüneş, "Vertigo şikayetiyle hastaneye geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda büyük panik yaşadım. Panikten kalp krizi geçirip ölebilirdim. Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim" dedi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

