Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de akılalmaz olay: Mezarlıkta poşet içerisinde binlerce uyuşturucu hap çıktı!
Giriş Tarihi: 23.01.2026 21:42

İzmir’de akılalmaz olay: Mezarlıkta poşet içerisinde binlerce uyuşturucu hap çıktı!

İzmir'de meydana gelen olayda, babasının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarın yanında bulunan poşetin içinde binlerce uyuşturucu madde buldu. İhbar üzerine gelen ekipler söz konusu maddelere el koydu.

İHA
İzmir’de akılalmaz olay: Mezarlıkta poşet içerisinde binlerce uyuşturucu hap çıktı!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Soğukkuyu Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Babasının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de akılalmaz olay: Mezarlıkta poşet içerisinde binlerce uyuşturucu hap çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz