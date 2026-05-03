Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! 50 yıllık hapis cezası bulunan firari bakın nereye saklanmış…
Giriş Tarihi: 3.05.2026 14:50

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ekipler 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü 27 yaşındaki M.G.’nin izine ulaştı. Eve giren polis M.G.’yi saklandığı yerden çıkardı. İşte detaylar…

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada M.G.'nin (27) izine ulaştı.

POLİS FİRARİYİ GARDIROPTA SAKLANIRKEN YAKALADI

Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, yaptığı aramada M.G.'yi gardırop içerisinde saklanırken yakaladı.

50 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

Şüphelinin 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından 11 ayrı dosyadan toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Evde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu hap, 2 maksat dışı bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü M.G., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

